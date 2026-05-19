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"Lo de Florentino fue un despropósito absoluto"

Florentino Pérez, Real Madrid

Florentino Pérez, Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Jordi Querol

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En 1983, Florentino Pérez abandonó la UCD para incorporarse al Partido Reformista Democrático (PRD), donde llegó a ejercer como secretario general y fue candidato a las elecciones generales de 1986. Aquel fracaso electoral cerró definitivamente su breve etapa política, antes de lanzarse por completo al mundo empresarial y deportivo. El liderazgo político del PRD lo ejercía Miquel Roca i Junyent, auténtico impulsor y figura dominante de la formación.

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Lo de Florentino Pérez del otro día -me refiero a sus declaraciones televisivas- fue un despropósito absoluto. Nada quedaba ya de aquel empresario serio, asociado durante años a la inteligencia, el talento y el equilibrio. Sus embestidas contra ABC y sus periodistas; sus insinuaciones sobre el caso Negreira; sus quejas sobre ligas “robadas” y ese interminable catálogo de afirmaciones improcedentes, pronunciadas sin el menor atisbo de autocrítica, dibujaron un panorama desolador.

Emergió un Florentino desconocido: una figura crispada y desequilibrada, muy alejada de la imagen que durante décadas muchos ciudadanos habíamos asociado a su trayectoria empresarial y deportiva.

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