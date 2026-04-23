"La rosa de Sant Jordi simboliza el afecto y el libro, el conocimiento"

Una rosa sobre unos libros de una parada en el Día de Sant Jordi. / Enric Fontcuberta / EFE

Olga Santisteban



Cada 23 de abril (Día Internacional del Libro) el mundo parece detenerse para rendir homenaje a esos objetos rectangulares que guardan universos enteros. No es una fecha más en el calendario, lectores lectoras, es una especie de recordatorio de que, a pesar de las pantallas, el acto de leer sigue siendo uno de los vínculos más humanos y resistentes que existen en este mundo nuestro.

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Una celebración que se basa en la leyenda de Sant Jordi y el dragón vencido, de donde brotó un rosal. Esa rosa que se regala simboliza el afecto; el libro, el conocimiento eterno. El libro no solo nos enseña datos, nos 'entrena' también para la empatía, permitiéndonos vivir mil vidas. Regalemos rosas, regalemos libros. Recordemos la leyenda, sin olvidar a Shakespeare y Cervantes. Feliz Día del Libro.