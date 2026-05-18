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"¿Dónde está la ropa para niñas?"

La Vespa para niños de HOMCOM, al 29% de descuento y otros juguetes de moda

La Vespa para niños de HOMCOM, al 29% de descuento y otros juguetes de moda

Rafaela Martinez

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Cada vez que voy a comprar ropa para mi hija me hago la misma pregunta: ¿dónde está la ropa para niñas? A partir de ciertas tallas parece que muchas tiendas dejan de pensar en niñas para empezar a vestir pequeñas adolescentes. Cada vez cuesta más encontrar ropa sencilla, cómoda y adecuada para quienes todavía están en primaria.

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La mayoría de familias no busca adelantar etapas, sino encontrar ropa adecuada para la infancia. Sin embargo, es frecuente encontrar prendas excesivamente ajustadas, cortas o inspiradas en tendencias pensadas para adolescentes y jóvenes. Parece que no existe término medio entre la infancia y la adolescencia.

Quizá el problema no sea únicamente la ropa, sino la idea de infancia que algunas marcas están promoviendo, donde cada vez parece haber menos espacio para que las niñas simplemente sigan siendo niñas.

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