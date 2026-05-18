"Faltan residencias públicas: una necesidad urgente"
Silvia Gurrea Gracia Santa Coloma de Gramenet
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La Vespa para niños de HOMCOM, al 29% de descuento y otros juguetes de moda
Rafaela Martinez
Cada vez que voy a comprar ropa para mi hija me hago la misma pregunta: ¿dónde está la ropa para niñas? A partir de ciertas tallas parece que muchas tiendas dejan de pensar en niñas para empezar a vestir pequeñas adolescentes. Cada vez cuesta más encontrar ropa sencilla, cómoda y adecuada para quienes todavía están en primaria.
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La mayoría de familias no busca adelantar etapas, sino encontrar ropa adecuada para la infancia. Sin embargo, es frecuente encontrar prendas excesivamente ajustadas, cortas o inspiradas en tendencias pensadas para adolescentes y jóvenes. Parece que no existe término medio entre la infancia y la adolescencia.
Quizá el problema no sea únicamente la ropa, sino la idea de infancia que algunas marcas están promoviendo, donde cada vez parece haber menos espacio para que las niñas simplemente sigan siendo niñas.
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Silvia Gurrea Gracia Santa Coloma de Gramenet
Juan Pablo Torrents-Faura SANT FOST DE CAPSENTELLES
Anna Sánchez Catalán Castellar del Vallès
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