Zapatero, en el vídeo que va fer públic. | EL PERIÓDICO

Enrique López de Turiso



Qué indecencia enorme la del expresidente Rodríguez Zapatero, a quien tal vez por ser más limitadamente precavido que otros le pescan con las manos en la masa. Le ha acabado superando lo de tratar de emular a animales políticos y de otras lindezas como Felipe González, Aznar, Tony Blair, Clinton…, que han hecho de su preeminencia y del tráfico de influencia el motor de sus muy saneados núcleos patrimoniales, que afectan, como ahora es el caso, a sus vástagos, familiares y mascotas.

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Pero es que es aún más triste, que todos estos ínclitos 'aprovechateguis' del poder hayan naturalizado su modo de obrar, como algo consustancial a la función pública que han desempeñado. El colmo de la tristeza es que los ciudadanos admitamos y contemporicemos con su sucio modo de obrar, vitoreando incluso sus comparecencias sectoriales cargadas de odio.

Desde la presunción de inocencia, señor Zapatero, que le den fortuna los hados y apechugue con lo que desde ahora le toque sufrir.