Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Si Zapatero es culpable, que pague"
Agents de la policia s’emporten caixes amb documentació del despatx de l’expresident Zapatero. | JOSÉ LUIS ROCA.
Miguel Rabadan
Si Zapatero es culpable que pague. Será una herida a la democracia, un punto negativo para el PSOE, un desprestigio para la izquierda, sí, indudablemente, pero si todo es verdad tiene que pagar por ello. Esta es la manera de sanear una democracia, y si no es culpable, la justicia tiene que llegar al fondo del asunto y tomar medidas.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Lo que no entiendo es la arrogancia de Feijóo diciendo que él acabará con la corrupción en este país. Creo que se olvida de que es el presidente del partido más corrupto en la historia de España y todavía tiene que explicar cómo se comen sus salidas en barco con un narcotraficante. Menos humos, por favor.
Participaciones de loslectores
"No usemos ChatGPT para autodiagnosticarnos"
Nayeli Martínez La Vall d'en Bas
"¿Qué está pasando con la política y la justicia de este país?"
Fernando Guerrero Cornellà de Llobregat
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Paradas gourmet Los mejores restaurantes a dos calles o menos del Hospital Clínic
- Minuto a minuto Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"
- ¡Atención, gurmet! Casa Fernández amplía la carta tras renovar el local (y otras noticias gastro)
- Enfermedades Javier Mateos, el hombre que "no crecía" a causa de una enfermedad que genera tumores en los nervios y que mancha la piel: "Tuve que volver a aprender a caminar"
- VILLARREAL 5-1 ATLÉTICO El Atlético despide la liga encajando una goleada frente al Villarreal