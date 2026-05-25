Agents de la policia s’emporten caixes amb documentació del despatx de l’expresident Zapatero. | JOSÉ LUIS ROCA.

Miguel Rabadan



Si Zapatero es culpable que pague. Será una herida a la democracia, un punto negativo para el PSOE, un desprestigio para la izquierda, sí, indudablemente, pero si todo es verdad tiene que pagar por ello. Esta es la manera de sanear una democracia, y si no es culpable, la justicia tiene que llegar al fondo del asunto y tomar medidas.

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Lo que no entiendo es la arrogancia de Feijóo diciendo que él acabará con la corrupción en este país. Creo que se olvida de que es el presidente del partido más corrupto en la historia de España y todavía tiene que explicar cómo se comen sus salidas en barco con un narcotraficante. Menos humos, por favor.