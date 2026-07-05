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"He perdido el amor de mi vida por culpa de la R11"
Decenas de pasajeros se acumulan en la estación de Figueres por el inicio del corte ferroviario en la R11 hasta Portbou / ACN
Joan Casanovas
Mi pareja me dejó, harta de que yo llegara tarde a casa por culpa de los trenes. Harta de esperarme. Harta de mis quejas. De mi cansancio. De mi estrés. Los retrasos y cancelaciones diarias de los trenes de la línea R-11 (Girona-BCN) pudieron con nuestra relación. Ella me quería. Lo sé. Pero acabó dejándome, y yo sin poder hacer nada. Ahora siguen los retrasos y cancelaciones. Pero ahora no tengo prisa. Nadie me espera en casa.
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