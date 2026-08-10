Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Rodalies, punt i seguit"
Estación de Rodalies de Sagrera Meridiana durante la jornada de huelga que Renfe asegura que ha tenido un efecto “muy limitado” y apenas ha habido cancelaciones de trenes. Barcelona, 29 de junio de 2026. Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC
Pol Amat
Cada dia hi ha robatoris de coure, alguns tarden setmanes o mesos a arreglar-se. Cada dia problemes "operatius", imagino que el maquinista de torn no es presenta i no passa res. Cada dia avaries, una línia o altra. Cada dia retards, sobretot a les línies regionals i fora de l'àrea metropolitana. Cada dia incidents... Cada dia incidències, obres, molèsties... , és impossible agafar un transport que et posa 30-40-50 minuts de retard.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Tota la inversió important de transport se l'emporta Barcelona, fora d'aquí és patètic. Girona, Lleida, Tarragona, l'interior, les Terres de l'Ebre, el Pirineu és un altre món, no compta, com volen que la gent vagi a viure fora? Fins quan hem d'aguantar això? Per què no es posen mitjans? Per què enlloc d'invertir en drons i càmeres que afecten la nostra intimitat dins el cotxe no es posen a les vies, es controla el passatge o es penalitza als maquinistes?
Participaciones de loslectores
"¿Quién está detrás de lo de Ceuta?"
Manuel Gutiérrez Bigues i Riells
"Utiliza la IA, pero no olvides sumarle tu talento"
Hugo Modesto Izurdiaga Ciudad Madero, Buenos Aires (Argentina)
"La memoria también tiene relevo en los jóvenes de la Generación Z"
Unai Tojero Santa Coloma de Gramenet
Másdebates
Fenómeno histórico
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Robótica / Ciencias Ambientales Enjambres de microrrobots eliminan microplásticos del suelo y del agua
- Vivienda La crisis de la vivienda no da respiro: se anticipa un año con menos compraventas y serán un 12% más caras
- Comercio Últimos domingos con tiendas abiertas en Barcelona: estas son las fechas de agosto y septiembre
- Pregunta incómoda ¿Tiene Telemadrid una nueva Intxaurrondo? Lorena Cano incomoda al consejero de Ayuso por el polémico ático: "Aún faltan datos"
- Seguridad Vial Ojo con el consumo de alcohol y drogas al volante ya que peligra tu carnet de conducir...y puedes perder la vida