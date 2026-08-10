"Rodalies, punt i seguit"

Estación de Rodalies de Sagrera Meridiana durante la jornada de huelga que Renfe asegura que ha tenido un efecto “muy limitado” y apenas ha habido cancelaciones de trenes. Barcelona, 29 de junio de 2026. Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Pol Amat



Cada dia hi ha robatoris de coure, alguns tarden setmanes o mesos a arreglar-se. Cada dia problemes "operatius", imagino que el maquinista de torn no es presenta i no passa res. Cada dia avaries, una línia o altra. Cada dia retards, sobretot a les línies regionals i fora de l'àrea metropolitana. Cada dia incidents... Cada dia incidències, obres, molèsties... , és impossible agafar un transport que et posa 30-40-50 minuts de retard.

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Tota la inversió important de transport se l'emporta Barcelona, fora d'aquí és patètic. Girona, Lleida, Tarragona, l'interior, les Terres de l'Ebre, el Pirineu és un altre món, no compta, com volen que la gent vagi a viure fora? Fins quan hem d'aguantar això? Per què no es posen mitjans? Per què enlloc d'invertir en drons i càmeres que afecten la nostra intimitat dins el cotxe no es posen a les vies, es controla el passatge o es penalitza als maquinistes?