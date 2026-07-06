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"Rodalies te enseña a aceptar que no todo depende de ti"
Un tren de Rodalies, a Mollet del Vallès. | ZOWY VOETEN
Sergio Gómez
Hay personas que pagan un retiro espiritual para aprender a controlar el enfado y aceptar que no todo depende de ellas. También podrían coger Rodalies. El calor derrite las ideas, el sudor empapa la camisa y el tren no llega. Primero uno se enfada. Después se desespera. Finalmente, se resigna. Es un proceso tan perfecto que debería estudiarse en las facultades de Psicología.
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Rodalies no es un servicio de transporte. Es una máquina que transforma a ciudadanos con prisa en filósofos estoicos. Uno entra queriendo llegar a una reunión y sale comprendiendo que el universo es caótico y que, en realidad, no controlamos absolutamente nada.
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