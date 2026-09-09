"Quan el mal està fet"
S. Torres Olèrdola
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Imatge d’arxiu de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero a l’Audiència Nacional. | J. J. GUILLÉN / EFE
Martín Martínez Martínez
Las comparaciones son muy útiles. Las usamos para aclarar ideas. Con frecuencia recuerdo una, que oí hace años: con los alimentos nutrimos el cuerpo, y con las informaciones el pensamiento. Es decir, nuestra estructura cognitiva.
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Con alimentos deteriorados nuestro organismo funcionará mal y con informaciones deformadas tendremos pensamientos desajustados. A veces se desinforma exagerando. El otro día oí lo siguiente: “Zapatero tenía guardadas unas 200 joyas (en verdad, 80 piezas), valoradas en tre millones, (en verdad, 1,3). A veces se desinforma mintiendo: todos los menores que ingresan en un centro reciben 800 euros mensuales. El gobierno no devuelve a los menores de Ceuta porque no quiere.
Resumiendo, la desinformación dificulta el razonamiento. Aunque la información circulante sea buena, es mejor hablar poco de política con los amigos y con los familiares. Si la información no es buena, la política, ni tocarla.
Vivimos en una sociedad con dos bandos atrincherados. Más que opinar, se 'dispara'.
Dicho esto, me viene a la mente este refrán: “A río revuelto, ganancia de pescadores”. Ganan los pescadores oportunistas, los que se aprovechan de la situación. Vamos que, cuando las aguas están revueltas, los peces se desorientan y atraparlos es más fácil.
Participaciones de loslectores
S. Torres Olèrdola
José Melero Molins de Rei (Barcelona)
Màrius Folch López Cambrils
Juan Carlos Solari Santa Cruz de Tenerife
Joan Soldevila Adán Barcelona
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