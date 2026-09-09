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"A río revuelto"

Imatge d’arxiu de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero a l’Audiència Nacional. | J. J. GUILLÉN / EFE

Imatge d’arxiu de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero a l’Audiència Nacional. | J. J. GUILLÉN / EFE

Martín Martínez Martínez

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Las comparaciones son muy útiles. Las usamos para aclarar ideas. Con frecuencia recuerdo una, que oí hace años: con los alimentos nutrimos el cuerpo, y con las informaciones el pensamiento. Es decir, nuestra estructura cognitiva.

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Con alimentos deteriorados nuestro organismo funcionará mal y con informaciones deformadas tendremos pensamientos desajustados. A veces se desinforma exagerando. El otro día oí lo siguiente: “Zapatero tenía guardadas unas 200 joyas (en verdad, 80 piezas), valoradas en tre millones, (en verdad, 1,3). A veces se desinforma mintiendo: todos los menores que ingresan en un centro reciben 800 euros mensuales. El gobierno no devuelve a los menores de Ceuta porque no quiere.

Resumiendo, la desinformación dificulta el razonamiento. Aunque la información circulante sea buena, es mejor hablar poco de política con los amigos y con los familiares. Si la información no es buena, la política, ni tocarla.

Vivimos en una sociedad con dos bandos atrincherados. Más que opinar, se 'dispara'.

Dicho esto, me viene a la mente este refrán: “A río revuelto, ganancia de pescadores”. Ganan los pescadores oportunistas, los que se aprovechan de la situación. Vamos que, cuando las aguas están revueltas, los peces se desorientan y atraparlos es más fácil.

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