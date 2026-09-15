"Rigidez administrativa en la universidad pública"

Estudiants als espais centrals del campus a la Universitat Autònoma de Barcelona. | ZOWY VOETEN

Sara Rodríguez



Tengo 24 años y estudio Enfermería en la UAB. Vivo emancipada desde los 18 años, lo que me obliga a trabajar como Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) en el SEM para poder costearme la vida y los estudios. Mi vocación es cuidar de los demás, pero mi facultad me lo pone imposible. Actualmente me encuentro con una barrera burocrática infranqueable: la imposibilidad de asistir a la mayoría de los seminarios obligatorios por incompatibilidad horaria.

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Ante esto, la universidad solo me ofrece cambiarme a otro grupo fijo igualmente incompatible o anular la matrícula, aplazando el problema al futuro. Lo indignante es que la solución es tan sencilla como permitir cambios puntuales de seminario entre alumnos.Todos los grupos cursan exactamente los mismos contenidos y estos se repiten diariamente en diferentes horarios. Negar este intercambio voluntario es una muestra de rigidez administrativa absoluta.

La universidad pública se llena la boca hablando de inclusión e igualdad de oportunidades, pero sus normativas expulsan discretamente a la clase trabajadora. No pedimos que nos regalen el título, pedimos flexibilidad lógica. Si el sistema universitario actual solo premia a quienes pueden permitirse el lujo de no trabajar, ¿qué tipo de profesionales del futuro estamos construyendo?