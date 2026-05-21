Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Nuestro país debe dejar el postureo y hacer el ridículo"
Los aficionados ondean banderas de distintos países durante la final de Eurovisión 2026 en Viena. / Helmut Fohringer/DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press
Guillermo Moya
El pasado fin de semana pudimos ver como a través del voto del público, los españoles apoyamos mayoritariamente la canción que Israel presentó en el Festival de Eurovisión. Esto choca con la enorme campaña que, con dinero público, se ha perpetrado contra Israel y cualquier acto cultural o deportivo al que haya asistido un equipo de ese país.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Esto quiere decir dos cosas: una, que el pueblo español es más amigo de Israel de lo que nos quieren hacer ver, y otra, el patético antisemitismo de nuestro Gobierno y sus aliados. También hemos visto que el PSOE sigue en su debacle, elección tras elección, sin que sus secretarios regionales y candidatos a presidir los gobiernos autonómicos presenten su dimisión ante tan evidentes derrotas.
Y esto nos lleva a la convicción de lo alejados que están los miembros del Gobierno, sus socios y sus ejecutivas, de la realidad española, o de lo que España realmente necesita. Nuestro país debe dejar de hacer el ridículo y el postureo, pues está en juego nuestro prestigio internacional y nuestro progreso como Estado y sociedad. Más nos vale mantener buenas relaciones con países afines, que con narcoestados o dictaduras, que tanto aplauden a nuestro presidente.
Participaciones de loslectores
"No es falta de información, es exceso de ruido"
José Manuel Agut Almassora (Valencia)
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Sabores imperiales Los mejores restaurantes de Tarragona ciudad
- Violencia machista El guardia civil de Alicante mató a su mujer y a su hijo de un tiro en la cabeza mientras dormían
- Las cuentas de 2026 El Govern se asegura el 'sí' de los Comuns a los presupuestos con más inversión en vivienda
- BALONCESTO Corbalán: "Hay un exceso de 'jugones' que botan 250 veces la bola y necesitan 300 bloqueos para lograr ventaja"
- Baratos, caseros y familiares Bares de barrio de Barcelona con las mejores reseñas en Google