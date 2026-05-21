"Nuestro país debe dejar el postureo y hacer el ridículo"

Los aficionados ondean banderas de distintos países durante la final de Eurovisión 2026 en Viena. / Helmut Fohringer/DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Guillermo Moya



El pasado fin de semana pudimos ver como a través del voto del público, los españoles apoyamos mayoritariamente la canción que Israel presentó en el Festival de Eurovisión. Esto choca con la enorme campaña que, con dinero público, se ha perpetrado contra Israel y cualquier acto cultural o deportivo al que haya asistido un equipo de ese país.

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Esto quiere decir dos cosas: una, que el pueblo español es más amigo de Israel de lo que nos quieren hacer ver, y otra, el patético antisemitismo de nuestro Gobierno y sus aliados. También hemos visto que el PSOE sigue en su debacle, elección tras elección, sin que sus secretarios regionales y candidatos a presidir los gobiernos autonómicos presenten su dimisión ante tan evidentes derrotas.

Y esto nos lleva a la convicción de lo alejados que están los miembros del Gobierno, sus socios y sus ejecutivas, de la realidad española, o de lo que España realmente necesita. Nuestro país debe dejar de hacer el ridículo y el postureo, pues está en juego nuestro prestigio internacional y nuestro progreso como Estado y sociedad. Más nos vale mantener buenas relaciones con países afines, que con narcoestados o dictaduras, que tanto aplauden a nuestro presidente.