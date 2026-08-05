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"Ridiculizar y denigrar no debería tener cabida en la televisión pública"
Javier Ruiz en Mañaneros 360 / RTVE
Paco Castells
Señor José Pablo López Sánchez, presidente de la Corporación de RTVE, ¿ tiene algo que decir del programa 'Mañaneros 360'? Usted fue aplaudido por muchos como principal responsable de la retirada de España de Eurovisión 2026, alegando que se vulneraban derechos fundamentales al mantener a Israel en la competición. Bien. La ley establece como función esencial de RTVE garantizar una información objetiva, veraz y plural. Entiendo que esto es lo opuesto del sectarismo, ¿verdad?
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¿Qué opina usted del señorJavier Ruiz, presentador de Mañaneros 360? ¿ Ha visto algún programa de noticias más sectario? Casi no parecen noticias, sino dardo tras dardo al principal partido de la oposición. No hay información, solo opinión, y siempre sesgada contra el mismo blanco. No es cuestión de derechas o de izquierdas; ridiculizar y denigrar no debería tener cabida en la televisión pública.
¿El visionado de los informativos entra en sus obligaciones? Por favor, hágalo. No para censurar, sino para evitar el sonrojo.
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