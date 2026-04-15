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"Aquest tal Ricard hauria de disculpar-se públicament"

Eva Piquer i Bernat Dedéu

Eva Piquer i Bernat Dedéu

Jordi Arraut

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'Difamació' és el títol del llibre de l' Eva Piquer que trobo sense voler, mentre en buscava un d'en Pessoa. Parla d'un tal Ricard, no serà Bernat? Un tal Bernat, candidat a la presidència de l'Ateneu Barcelonès (AB) fa uns anys, em va insultar a Twitter senzillament perquè 'El Punt Avui' em va publicar una carta on ironitzava sobre el lema de la seva candidatura, treta d'una cançó de Mishima: 'Ordre i Aventura', em qualificava de 'sicari', Déu n'hi do.

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Suposo que deuria pensar que era un activista de la candidatura contrària, cosa del tot errònia. El llibret de l'Eva Piquer ès profundament femení, de mare i esposa ferida, com ho demostra la dedicatòria: 'A la memòria dels meus fills i de Carles, el seu pare'. El que hauria de fer aquest tal Ricard o Bernat, o com se digui, si fos un cavaller, és disculpar-se públicament, però molt em temo que no ho és, i crec que, en el fons, se li enrefot.

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