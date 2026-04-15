"Aquest tal Ricard hauria de disculpar-se públicament"

Eva Piquer i Bernat Dedéu

Jordi Arraut



'Difamació' és el títol del llibre de l' Eva Piquer que trobo sense voler, mentre en buscava un d'en Pessoa. Parla d'un tal Ricard, no serà Bernat? Un tal Bernat, candidat a la presidència de l'Ateneu Barcelonès (AB) fa uns anys, em va insultar a Twitter senzillament perquè 'El Punt Avui' em va publicar una carta on ironitzava sobre el lema de la seva candidatura, treta d'una cançó de Mishima: 'Ordre i Aventura', em qualificava de 'sicari', Déu n'hi do.

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Suposo que deuria pensar que era un activista de la candidatura contrària, cosa del tot errònia. El llibret de l'Eva Piquer ès profundament femení, de mare i esposa ferida, com ho demostra la dedicatòria: 'A la memòria dels meus fills i de Carles, el seu pare'. El que hauria de fer aquest tal Ricard o Bernat, o com se digui, si fos un cavaller, és disculpar-se públicament, però molt em temo que no ho és, i crec que, en el fons, se li enrefot.