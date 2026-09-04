"La revelación de Joaquín Sabina"

Joaquin Sabina / Gtres

Victoriano Sánchez



De todos es conocida la ideología que Joaquín Sabina ha mantenido a lo largo de su vida. Sin embargo, el cantante y compositor ha mostrado en los últimos años una actitud cada vez más crítica con la deriva que ha tomado una parte de la izquierda política.

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Durante la presentación de un documental de Fernando León de Aranoa sobre su vida, Sabina dejó una declaración que no pasó inadvertida: «La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón, justamente porque he podido ser tan de izquierdas». Aseguró que, a partir de ahora, no la verá del mismo modo, porque tiene ojos y cabeza para ver lo que está pasando. Una afirmación que adquiere especial relevancia viniendo de alguien que, durante décadas, ha sido identificado con la izquierda.

Sabina no reniega de su pasado. Lo que cuestiona es la evolución de determinados gobiernos que, en nombre de la izquierda, han terminado defendiendo posiciones que considera alejadas de los ideales que él mismo defendió.

Quizá la verdadera lección del cantante no esté en haber cuestionado su ideología, sino en reivindicar algo que debería ser consustancial a cualquier persona: la capacidad de cuestionarse a uno mismo. Porque tener una determinada ideología no debería obligar a cerrar los ojos ante sus contradicciones ni convertir la fidelidad a unas siglas en una renuncia al pensamiento crítico.

Y eso, precisamente, es lo que parece reivindicar ahora Sabina: el derecho a seguir siendo crítico incluso con aquello que, durante buena parte de su existencia, consideró los propios.