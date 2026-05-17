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"Retomar la voz ante la crisis de la vivienda"
Pisos en construcción en el barrio del Gorg de Badalona, en una imagen de 2024 / MANU MITRU
Victor Herrera Ferreruela
Mi padre, Antonio Herrera Valiente, además de ser un lector asiduo de EL PERIÓDICO, participaba de forma activa en la sección Cartas del Lector, y me gustaría retomar esta tradición.
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En primer lugar, después de ver el documental de RTVE 'Se nos ha ido de las manos: un activo seguro', quiero, en primer lugar, agradecer a todo el equipo que lo ha hecho posible.
Tras comentarlo con mi hermana y reflexionar sobre cómo se podría reducir o evitar el problema de la vivienda en el futuro, así como proteger a las familias de clase trabajadora, considero que el Gobierno debería actuar mediante leyes que impidan este tipo de prácticas por parte de determinadas empresas y/o grupos de inversión.
Por último, como propuesta, creo que sería una acción reivindicativa muy acertada proyectar el documental en ferias y eventos relacionados con la vivienda, con el fin de concienciar al público sobre esta realidad.
Participaciones de loslectores
"Florentino, el rey desnudo"
Dani Requena barcelona
"L’estrès laboral"
Ivan Zabal Artés
"Más entrenadoras"
Silvia Gurrea Gracia Santa Coloma de Gramenet
"En el funeral de Jerónimo y Germán"
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
"Entre la burocracia y el ritmo cotidiano, no hay espacio para el duelo"
Sergio Venteo Villafranca de Córdoba (Córdoba)
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