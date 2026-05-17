"Retomar la voz ante la crisis de la vivienda"

Pisos en construcción en el barrio del Gorg de Badalona, en una imagen de 2024 / MANU MITRU

Victor Herrera Ferreruela



Mi padre, Antonio Herrera Valiente, además de ser un lector asiduo de EL PERIÓDICO, participaba de forma activa en la sección Cartas del Lector, y me gustaría retomar esta tradición.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

En primer lugar, después de ver el documental de RTVE 'Se nos ha ido de las manos: un activo seguro', quiero, en primer lugar, agradecer a todo el equipo que lo ha hecho posible.

Tras comentarlo con mi hermana y reflexionar sobre cómo se podría reducir o evitar el problema de la vivienda en el futuro, así como proteger a las familias de clase trabajadora, considero que el Gobierno debería actuar mediante leyes que impidan este tipo de prácticas por parte de determinadas empresas y/o grupos de inversión.

Por último, como propuesta, creo que sería una acción reivindicativa muy acertada proyectar el documental en ferias y eventos relacionados con la vivienda, con el fin de concienciar al público sobre esta realidad.