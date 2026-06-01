"Necesito respuestas a muchas preguntas pero no acepto las de los tertulianos"

Miembros de la UCO de la Guardia Civil han entrado en la sede del PSOE para requerir información. / José Luis Roca

Elena Trias



Con todo lo que esta pasando estos días a nivel judicial en España, pienso que hay demasiadas preguntas sin respuesta: ¿Cómo puede ser que un periódico como 'El Confidencial', supiera (ya sé que no están obligados a revelar sus fuentes) la noche anterior que la UCO entraría en la sede del PSOE y en varios domicilios? y ¿por qué el presidente no da explicaciones?

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¿Cómo puede ser que en un juicio como el de Kitchen, los testigos (altos políticos del Partido Popular) no supieran nada, no se acordaran de nada, no les constara nada? ¿Y nadie lo pone en duda? ¿Cómo puede ser que el juicio al Fiscal General se hiciera tan rápido y otros, en cambio, aún no tiene fecha? Ejemplo: el del novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo puede ser que nadie hable del caso del exministro Montoro? ¿Cómo puede ser que el caso Pujol haya tardado tantos años en juzgarse?

Podría enumerar mas casos judiciales actuales, pero como reconozco no saber de leyes espero que los que sean eruditos en derecho puedan dar respuestas, y no estos tertulianos que nos bombardean en las televisiones que, como saben de todo, todos opinan según les interesen los temas y en base a sus afinidades políticas, que en la mayoría de los casos nos confunden.

Creo que la justicia debe actuar frente a los corruptos, sean del color que sean, pero me gustaría que los jueces no facilitaran tanta información a los medios (algunos). Tengo ya una edad y pocas cosas me sorprenden pero lo de nuestra política es alucinante.