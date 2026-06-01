Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Necesito respuestas a muchas preguntas pero no acepto las de los tertulianos"
Miembros de la UCO de la Guardia Civil han entrado en la sede del PSOE para requerir información. / José Luis Roca
Elena Trias
Con todo lo que esta pasando estos días a nivel judicial en España, pienso que hay demasiadas preguntas sin respuesta: ¿Cómo puede ser que un periódico como 'El Confidencial', supiera (ya sé que no están obligados a revelar sus fuentes) la noche anterior que la UCO entraría en la sede del PSOE y en varios domicilios? y ¿por qué el presidente no da explicaciones?
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
¿Cómo puede ser que en un juicio como el de Kitchen, los testigos (altos políticos del Partido Popular) no supieran nada, no se acordaran de nada, no les constara nada? ¿Y nadie lo pone en duda? ¿Cómo puede ser que el juicio al Fiscal General se hiciera tan rápido y otros, en cambio, aún no tiene fecha? Ejemplo: el del novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo puede ser que nadie hable del caso del exministro Montoro? ¿Cómo puede ser que el caso Pujol haya tardado tantos años en juzgarse?
Podría enumerar mas casos judiciales actuales, pero como reconozco no saber de leyes espero que los que sean eruditos en derecho puedan dar respuestas, y no estos tertulianos que nos bombardean en las televisiones que, como saben de todo, todos opinan según les interesen los temas y en base a sus afinidades políticas, que en la mayoría de los casos nos confunden.
Creo que la justicia debe actuar frente a los corruptos, sean del color que sean, pero me gustaría que los jueces no facilitaran tanta información a los medios (algunos). Tengo ya una edad y pocas cosas me sorprenden pero lo de nuestra política es alucinante.
Participaciones de loslectores
"García-Page y Abascal: dos chaquetas de tamaño diferente"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
"La soledad del yo"
Jesús Sánchez Albacete
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Negligencia médica Una doctora y dos comadronas de un hospital de Girona se enfrentan a penas de cárcel por causar un 96% de discapacidad a una bebé
- DGT Las salidas de vía ya son el accidente más mortal en España
- A la última Marilyn Monroe: sus frases más icónicas, en el centenario de Norma Jeane
- Economía de Cerca El emprendimiento rural se erige como la gran palanca para frenar la despoblación
- Ejes verdes Alcaldadas y frenos