.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Voy a trabajar en tren y sí, hay migrantes, pero también muchos españoles que van a ganarse el pan"

Operarios y voluntarios avanzan en los trabajos de construcción de WikiHousing, un innovador proyecto de vivienda colaborativa ubicado en un solar municipal del barrio de Poble-sec. Barcelona, 3 de febrero de 2026.

Operarios y voluntarios avanzan en los trabajos de construcción de WikiHousing, un innovador proyecto de vivienda colaborativa ubicado en un solar municipal del barrio de Poble-sec. Barcelona, 3 de febrero de 2026. / MANU MITRU

Jaime Rodríguez

Jaime Rodríguez

0 Comentarios

Quiero responder a la carta 'Me encanta ir en un bus donde el 98% son trabajadores migrantes', de la señora Irene Hernando. Entiendo lo que usted quiere expresar respecto a la inmigración y los discursos y actitudes de racismo y de odio. Pero, en su argumentación, con todo respeto, creo que cae en algunos discursos que hacía la derecha hace ya 30 años.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Me explico. Cuando entró Aznar en el Gobierno, abrió las puertas a la inmigración con el objetivo de favorecer a los grandes empresarios, abaratando la mano de obra. Sé de lo que hablo. Llevo 36 años en el sector de la hostelería. Un oficio que muchos jóvenes 'de aquí' no quieren ejercer, y tienen que hacerlo 'los de fuera'. Ese era el discurso de la derecha. Que los españoles no queríamos trabajar y tenían que abrir las puertas a la inmigración para traer mano de obra.

Un discurso falaz que veo que ha asimilado también ahora la izquierda, y usted en su carta, para defender a los migrantes. Señora Hernando, vividores siempre ha habido, pero yo lo que he visto en mi oficio es que muchos jóvenes lo que no quieren es ser explotados laboralmente, y optan por otros oficios que no sea la hostelería, que requiere trabajar fines de semana, festivos y por las noches.

A ver si el problema va a ser toda la clase política, tanto de derechas como de izquierdas, que lo que están haciendo es enfrentarnos por un pedazo de pan, cuando lo que queremos todos, españoles y migrantes, es ganarnos dignamente ese pedazo de pan, y sin tener que ser explotados, en pleno siglo XXI.

Por cierto, señora Hernando, yo cojo el tren cada día para ir a trabajar de Cunit a Gavà, y le puedo asegurar que en el tren hay migrantes, pero también muchos españoles que van a ganarse el pan, y no van en yate.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años