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"Voy a trabajar en tren y sí, hay migrantes, pero también muchos españoles que van a ganarse el pan"
Operarios y voluntarios avanzan en los trabajos de construcción de WikiHousing, un innovador proyecto de vivienda colaborativa ubicado en un solar municipal del barrio de Poble-sec. Barcelona, 3 de febrero de 2026. / MANU MITRU
Jaime Rodríguez
Quiero responder a la carta 'Me encanta ir en un bus donde el 98% son trabajadores migrantes', de la señora Irene Hernando. Entiendo lo que usted quiere expresar respecto a la inmigración y los discursos y actitudes de racismo y de odio. Pero, en su argumentación, con todo respeto, creo que cae en algunos discursos que hacía la derecha hace ya 30 años.
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Me explico. Cuando entró Aznar en el Gobierno, abrió las puertas a la inmigración con el objetivo de favorecer a los grandes empresarios, abaratando la mano de obra. Sé de lo que hablo. Llevo 36 años en el sector de la hostelería. Un oficio que muchos jóvenes 'de aquí' no quieren ejercer, y tienen que hacerlo 'los de fuera'. Ese era el discurso de la derecha. Que los españoles no queríamos trabajar y tenían que abrir las puertas a la inmigración para traer mano de obra.
Un discurso falaz que veo que ha asimilado también ahora la izquierda, y usted en su carta, para defender a los migrantes. Señora Hernando, vividores siempre ha habido, pero yo lo que he visto en mi oficio es que muchos jóvenes lo que no quieren es ser explotados laboralmente, y optan por otros oficios que no sea la hostelería, que requiere trabajar fines de semana, festivos y por las noches.
A ver si el problema va a ser toda la clase política, tanto de derechas como de izquierdas, que lo que están haciendo es enfrentarnos por un pedazo de pan, cuando lo que queremos todos, españoles y migrantes, es ganarnos dignamente ese pedazo de pan, y sin tener que ser explotados, en pleno siglo XXI.
Por cierto, señora Hernando, yo cojo el tren cada día para ir a trabajar de Cunit a Gavà, y le puedo asegurar que en el tren hay migrantes, pero también muchos españoles que van a ganarse el pan, y no van en yate.
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