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"La resposta ciutadana a la visita del Papa Lleó XIV ha estat imponent"
León XIV recorre el Eixample en papamóvil / MANU MITRU / EPC
Ignasi Martínez
Aquests dies de la visita del Sant Pare Lleó XIV a Barcelona han demostrat que, un cop més, la societat catalana ha estat a una alçada imponent, començant per les autoritats, tot el desplegament logístic i la transmissió pels mitjans de comunicació catalans però, sobre tot, per la resposta de la ciutadania de a peu. El millor d’aquests dies, a banda del que ens ha dit i transmès el Sant Pare, han estat les persones d’arreu que han vibrat, han escoltat amb respecte, han gaudit i s’han comportat de manera meravellosa i civilitzada.
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Tot i aplegar-se multituds,m s'ha demostrat que tenim una societat madura, respectuosa i sensible amb totes les realitats humanes sense discriminar o menystenir ningú per les seves idees o condició. Ara, com a societat, ens toca pair tot el que hem viscut aquests dies amb molta emoció i assimilar amb calma tot el que el Sant Pare Lleó XIV ens ha vingut a dir i tractar-ho de posar en pràctica amb els que ens envolten.
Participaciones de loslectores
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