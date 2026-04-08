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"El respeto no es opcional, es la base de la convivencia"
La grada llena de aficionados de España en el RCDE Stadium para el amistoso frente a Egipto. / Jordi Cotrina
Aya El Haki Farkhani
En relación con los cánticos racistas en el partido entre las selecciones de España y Egipto y el reciente encuentro del Barça contra el Atlético de Madrid, considero que lo ocurrido fue una auténtica vergüenza. Resulta incomprensible que un país que se considera del primer mundo, con tanta diversidad cultural, siga mostrando actitudes de racismo, discriminación e islamofobia.
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Recuerdo que ya en 2009, cuando estaba en primaria, sufrí este tipo de situaciones, y años después, en el instituto, también fui criticada simplemente por practicar mi religión sin hacer daño a nadie. Lo más preocupante es que, con el paso del tiempo, la situación parece no haber cambiado.
En el partido contra Egipto, los cánticos no iban dirigidos directamente a Lamine Yamal, pero sí criticaban su religión. En cambio, en el encuentro contra el Atlético de Madrid, los insultos fueron un ataque directo hacia él, faltándole al respeto por su apariencia y sus orígenes. Si realmente queremos ser una sociedad avanzada, debemos comportarnos como tal. El respeto no es opcional; es la base de la convivencia.
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