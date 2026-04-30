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"Resolver el problema en las aulas con un mosso de paisano no es una solución"

Pintada contra la nueva normativa en la fachada de un instituto de lHospitalet

Pintada contra la nueva normativa en la fachada de un instituto de lHospitalet

Unai Tojero

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Todos hemos escuchado alguna vez a un profesor soltar eso de "a mí no me pagan para hacer de policía". Pues bien, la Generalitat ha decidido tomárselo al pie de la letra: si el profesorado no está para eso, que entren directamente los Mossos, y a partir de ahora, en 13 centros educativos de alta complejidad de Catalunya habrá agentes patrullando pasillos. Porque falla el sistema educativo, pero no los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

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Como decía la institución Asociación Juvenil Generación Presente: “Cuando una institución que debe salvaguardar la educación y el bienestar de los menores mira a un niño de 12 años y ve antes un problema de orden que una necesidad de cuidado, es una institución que falla en sus actuaciones”. Además, no hablamos de colegios en Pedralbes ni en Matadepera, hablamos de centros situados en barrios marcados por la desigualdad, la precariedad, el abandono institucional y la estigmatización.

Y es que no se pide convertir a todos los centros en el método Montessori, pero estudiar en un edificio rodeado de vallas, con un patio de hormigón, rejas en las ventanas y ahora policías de paisano por los pasillos, no es precisamente el entorno ideal para aprender. La comunidad educativa ya ha rechazado el plan, y con razón, porque lo que estalla en el aula, empieza mucho antes, en casa, en la pobreza, en la ansiedad, en la falta de atención psicológica, en la exclusión y en un ascensor social que lleva años sin funcionar, así que pretender resolver todo eso con un mosso de paisano haciendo guardia en el pasillo, no es una solución.

Nadie niega que el problema existe, pero lo preocupante es que cada vez que una institución detecta conflicto entre menores, la respuesta vuelve a ser más policía en vez de más educadores sociales, como si la mejor forma de educar a las próximas generaciones fuese enseñarles desde los 12 años, que siempre llegan antes los policías que los psicólogos.

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