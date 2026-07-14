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"Cal rescatar Cuba dels seus segrestadors i de qui els mana, escull i dirigeix"
Apagón en La Habana, Cuba / Europa Press/Contacto/Magdalena Chodownik
Joan Santó
TV3 va emetre ahir un '30 minuts' anomenat 'Cuba, la fi de la utopia'. Quina pena! Una tragèdia col·lectiva. Però TV3, la nostra, ha passat de puntetes sobre un tema fonamental en aquesta crisi, en la caiguda d'aquesta utopia: el bloqueig ianqui, que fa 67 anys que dura, agreujat ara pel bloqueig energètic del Trump. Tot just ha durat uns segons, l'anal·lisi, ni un minut ha durat.
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Han arribat a acusar els ciutadans per conformar-se, per abaixar el cap; els carreguen també el neulers, no només a les autoritats polítiques, ho fan a uns ciutadans que van fer una revolució! A TV3 no deixaré de considerar-la la "nostra", com no deixaria de considerar mon pare o mon germà com a tals si estiguessin segrestats i haguessin de dir el que volen els segrestadors.
I tot això en un país governat per uns suposats socialistes! El que hem de fer és rescatar-la dels segrestadors i de qui els mana, escull i dirigeix.
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