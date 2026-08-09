"La memoria también tiene relevo en los jóvenes de la Generación Z"

Voluntarios y miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi recogen los restos de 53 presos republicanos fallecidos en una prisión franquista en 1941, en la localidad vasca de Orduña / VINCENT WEST/REUTERS

Unai Tojero



Seamos sinceros, que chavales de 16-17 años dediquen sus vacaciones de verano a hablar y aprender sobre la memoria democrática no encaja demasiado con la imagen que algunos tienen de la Generación Z. Se dice que los jóvenes vivimos pegados al móvil, que no hacemos más que bailes de TikTok, que nos da igual la política, o, como dijo el presidente de la CEOE Castilla-La Mancha, que somos “una generación de memos”.

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Sin embargo, estos días he comprobado que los titulares alarmistas no son ciertos y que el problema no es nuestra falta de interés, sino la falta de espacios donde formarnos, debatir y expresarnos. Por suerte, parece que aún hay proyectos y asociaciones que están dispuestas a crear estos espacios. Y es que del 15 al 28 de julio se ha celebrado la quinta edición de Ruta al Exilio, una experiencia que ha reunido a 40 jóvenes de toda España, con un mismo objetivo: conocer la historia de quienes lucharon por la democracia, entender el proceso exílico y preguntarnos qué significa hoy defender la libertad.

Hemos podido recorrer espacios de memoria por el País Vasco, Navarra y el sur de Francia. Visitando lugares como el fuerte de San Cristóbal, el campo de concentración de Gurs e incluso pudiendo asistir a una exhumación del Instituto de Ciencias Aranzadi. Pero si algo me llevo de estas dos semanas son las personas, REX demuestra que la memoria también se construye teniendo una conversación hasta las tantas, cantando 'La Internacional' o haciendo un debate en el que todos pensamos distinto.

También sería injusto hablar de esta experiencia sin reconocer a la Asociación Ruta al Exilio, que lleva años demostrando que la memoria no se conserva por arte de magia: se trabaja, se cuida y se transmite. Así como a los monitores/as, al equipo de pedagogía, logística, comunicación y a la enfermera, que han convertido 14 días de campamento en un verdadero hogar, donde no han faltado las risas ni la mochila llena de experiencias con las amigas.