"Si informar sobre el Ramadán es importante también debería serlo la Cuaresma"

Dos jóvenes, en la misa vespertina del domingo en la parroquia de la Bonanova. / Marc Asensio Clupes

Nuria Bertran



Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Quisiera trasladar una reflexión -y también una queja- como ciudadana que valora el papel que desempeñan los medios de comunicación en la formación de la opinión pública. Cada año, con motivo del inicio del Ramadán, se publican numerosas informaciones, reportajes y comentarios en prensa, radio y televisión. Se explica su significado, su calendario y su importancia para la comunidad musulmana, algo que considero positivo y enriquecedor dentro de una sociedad plural como la nuestra.

Sin embargo, resulta llamativo que ese mismo interés informativo no se produzca cuando comienza la Cuaresma cristiana. En estos días se inicia un periodo central para millones de personas en España, país de tradición mayoritariamente cristiana, y, sin embargo, apenas se menciona, no se explica ni se contextualiza. Muchas personas, especialmente las más jóvenes, desconocen incluso su significado.

No se trata de enfrentar religiones ni de restar importancia a unas celebraciones frente a otras, sino de señalar un desequilibrio informativo difícil de entender. Si los medios consideran relevante informar sobre el Ramadán -con razón-, también deberían considerar de interés general el inicio de la Cuaresma, por su peso cultural, histórico y social en nuestro país.

Los medios no solo informan; también contribuyen a visibilizar o invisibilizar realidades. Por ello, creo que sería deseable un tratamiento más equilibrado y plural, que refleje todas las tradiciones religiosas con el mismo respeto y atención.