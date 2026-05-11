"Al relato de Pilar Rahola sobre Javier Cercas le falta más rigor"

"Auschwitz: un horror que no debemos olvidar"
Sergio de Fuente Alcorcón (Madrid)
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Javier Cercas, durante una de las firmas de libros de Sant Jordi. / TONI ALBIR / EFE
José Luis Mártil
En referencia al artículo publicado el 5 de mayo por Pilar Rahola titulado "Cercas y el neofalangismo", sin entrar en el enrevesado fondo de la cuestión, que más bien parece una excusa para defender la causa catalana, considero que Javier Cercas es uno de los escritores e intelectuales catalanes más destacados en el panorama actual.
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Por mucho que insista la señora Rahola no me puedo imaginar a Cercas aplaudiendo la actuación policial del 1 de octubre ni alimentar sospechas de ser anticatalán o antidemocrático. Me imagino que de lo que se trata es de desacreditar a figuras relevantes en Catalunya que critican abiertamente todo lo acontecido durante el 'procés' que culminó con la disparatada declaración unilateral de independencia (DUI).
Por otro lado, cuando habla de "los siglos de represión del idioma y la identidad, y todos los intentos seculares de hacer desaparecer a la nación catalana" denoto un grado de victimismo y fabulación impresionante. Y para acabar, cita a un historiador catalán que hace una crítica demoledora de Cercas digna de un completo radical. En definitiva, todo un relato revestido de supuesta rigurosidad pero, a mi modo de ver, falto de más rigor y bastante tendencioso.
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Sergio de Fuente Alcorcón (Madrid)
Ariadna Vergés Esplugues de Llobregat
Ángela Canalís Sant Cugat del Vallès
Ángel Conesa Vilanova i la Geltrú
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