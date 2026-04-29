"És important acabar de regular el retorn progressiu a la feina després d'un càncer"

Maria Assumpció Vilà
Les persones que han de reincorporar-se a la feina després d’una malaltia com el càncer, en què la durada de la baixa no s’ajusta al temps real de recuperació, afronten aquest moment amb molta incertesa. Sovint, els efectes derivats dels tractaments dificulten reprendre el ritme laboral anterior al càncer. Per això, una tornada progressiva al lloc de treball suposaria un clar benefici, tant des del punt de vista físic com emocional.
Segons les conclusions del Primer Baròmetre Càncer i Treball a Espanya, impulsat per la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) i publicat el 2024, un 45% de les persones diagnosticades de càncer no ha fet un retorn progressiu al seu lloc de feina un cop finalitzat el seu tractament tot i que a la majoria els hagués agradat poder fer-lo. Aquells que han fet un retorn progressiu ho consideren positiu.
El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions va anunciar el 2024 l’inici de les negociacions amb la patronal i els sindicats per a l’elaboració d’una llei que reguli un model de reincorporació progressiva per a baixes laborals llargues (més de 180 dies), sent el càncer una d'aquestes malalties que seran incloses en la futura normativa. En aquest sentit, la FECEC Junts contra el Càncer celebrem que aquestes converses es mantinguin i que el retorn progressiu a la feina s’hagi inclòs a l’agenda política com fa temps ve reclamant.
Però, des de l’entitat considerem necessari i reclamem al Ministeri que es concretin els detalls de la proposta i que s’avanci per tal de poder legislar el retorn progressiu a la feina com més aviat millor. Així mateix, des de la FECEC Junts contra el Càncer seguim considerant imprescindible dotar les empreses dels recursos necessaris per tal d’implantar un protocol de gestió de l’impacte del càncer a les organitzacions.
