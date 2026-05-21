"Una regularización de migrantes ordenada y humana beneficia al país que acoge"

Primer día de asesoramiento para la regularización extraordinaria en la Fira de Montjuïc / JORDI OTIX

Ceci Liébana



Permítanme una reflexión sobre el proceso de regularización de migrantes. La inmigración debe abordarse con serenidad, responsabilidad y humanidad. Con demasiada frecuencia se asocia a las personas migrantes con la delincuencia, cuando la inmensa mayoría llega a España para trabajar, vivir dignamente y contribuir a la sociedad. Además de trabajadores en sectores esenciales como la agricultura, la hostelería o los cuidados, también llegan profesionales cualificados: médicas, ingenieros, técnicos, investigadores o emprendedoras que aportan talento y experiencia.

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También conviene señalar una realidad incómoda: algunas empresas y particulares se benefician de mantener a personas sin regularizar, aprovechando su vulnerabilidad para ofrecer salarios bajos y condiciones precarias bajo la expresión “trabajo en negro”. La irregularidad favorece la explotación y perjudica tanto a trabajadores extranjeros como nacionales. Por ello, una regularización permanente y no solo temporal sería una medida más justa y realista.

Las personas migrantes llegan cada día y muchas ya forman parte activa de nuestra sociedad. Regularizar significa facilitar que puedan cotizar, acceder a derechos y cumplir obligaciones. Una regularización ordenada y humana beneficia al país que acoge, fortaleciendo la economía y la convivencia, y también permite a quienes llegan construir un futuro digno aportando plenamente a la sociedad.