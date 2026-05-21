.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Una regularización de migrantes ordenada y humana beneficia al país que acoge"

Primer día de asesoramiento para la regularización extraordinaria en la Fira de Montjuïc

Primer día de asesoramiento para la regularización extraordinaria en la Fira de Montjuïc / JORDI OTIX

Ceci Liébana

0 Comentarios

Permítanme una reflexión sobre el proceso de regularización de migrantes. La inmigración debe abordarse con serenidad, responsabilidad y humanidad. Con demasiada frecuencia se asocia a las personas migrantes con la delincuencia, cuando la inmensa mayoría llega a España para trabajar, vivir dignamente y contribuir a la sociedad. Además de trabajadores en sectores esenciales como la agricultura, la hostelería o los cuidados, también llegan profesionales cualificados: médicas, ingenieros, técnicos, investigadores o emprendedoras que aportan talento y experiencia.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

También conviene señalar una realidad incómoda: algunas empresas y particulares se benefician de mantener a personas sin regularizar, aprovechando su vulnerabilidad para ofrecer salarios bajos y condiciones precarias bajo la expresión “trabajo en negro”. La irregularidad favorece la explotación y perjudica tanto a trabajadores extranjeros como nacionales. Por ello, una regularización permanente y no solo temporal sería una medida más justa y realista.

Las personas migrantes llegan cada día y muchas ya forman parte activa de nuestra sociedad. Regularizar significa facilitar que puedan cotizar, acceder a derechos y cumplir obligaciones. Una regularización ordenada y humana beneficia al país que acoge, fortaleciendo la economía y la convivencia, y también permite a quienes llegan construir un futuro digno aportando plenamente a la sociedad.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años