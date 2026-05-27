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"Habría que regular lo que pueden hacer, o no, los expresidentes"
El hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE
Juan J. Ribas
En el fondo, tanto si el expresidente Zapatero es culpable o inocente, que yo prefiero que sea inocente, no se aborda la raiz del mal. Habría que regular lo que pueden hacer o no los expresidentes. Ellos ya tienen una paga vitalicia. Ahora bien, ¿pueden escribir su autobiografia? Por supesto que sí, faltaria más. ¿O publicar un libro sobre una materia cualquiera? Pues claro.
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Pero de ahí a que les faciliten la entrada en el consejo de Administración de una gran empresa, esto no es ético ni correcto. Que por asesoramiento puedan, por su influencia, percibir unas comisiones desmesuradas, legales o no, no debería ser posible. Valga decir que el expresidente Rajoy es el unico que ha vuelto a su antiguo empleo.
Tampoco me parece razonable que por dar una charla cobren miles de euros. Un ejemplo, aunque no sea de aqui, creo que el expresidente Obama cobraba, si la memoria no me falla , entre 400.000 y 500.000 dolares por conferencia. Es verdad que pagan por verlo, pero es hasta inmoral lo que perciben. Por tanto, es urgente que el Congreso defina las funciones que deben o no hacer los expresidentes cuanto antes y así impedir que sucedan escándalos como el actual.
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