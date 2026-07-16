"La regulación semafórica entre Tetuan y la entrada de Glòries no se entiende"

Plaza Tetuán, un diminuto parque rodeado de una playa de asfalto / Zowy Voeten

El pasado viernes por la tarde, tuve digamos la 'desdicha' de meterme en la Gran Via en Barcelona a la altura de la plaza de Tetuan. La regulación semafórica del tramo comprendido entre Tetuán hasta la entrada al túnel de Glòries es absolutamente demencial, entre verde y verde solo se avanzaba el espacio de dos coches, ya que la programación de los semáforos parece que no se adapta a la vía, parecía más bien que estuviese programado en sentido contrario a la Gran Vía. En 15 minutos solamente había avanzado una calle y media.

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Estoy convencido que el ayuntamiento conoce de esta situación y me parece inaudito que no se haga nada al respecto, se habla de una ciudad verde, humana, y toda la palabrería de moda progre, pero tener innecesariamente retenidos a un montón de coches en vez de ayudar a que fluyan medianamente bien no ayuda mucho con la contaminación (y la paciencia de los conductores).

Comprendo (aunque no estoy de acuerdo) que el ayuntamiento tiene su agenda anti-coche heredada de la antigua Administración, pero ha de entenderse que Barcelona es una ciudad viva y ha de moverse, la gente necesita desplazarse, ir a trabajar, realizar sus diligencias..., y si muchas de ellas deben hacerse en coche, cada persona tiene su necesidad particular y se ha de dar cabida a todos, tanto a los que pueden usar el transporte público, como los que sí o sí han de desplazarse en coche.