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"Hay que reforzar los recursos de salud mental en los jóvenes"

Barcelona, 14/08/2025. Sociedad. Dilemas veraniegos sobre los horarios de adolescentes por la noche. Jóvenes en la feria de Gràcia, situada en los Jardinets. AUTOR: Manu Mitru

Barcelona, 14/08/2025. Sociedad. Dilemas veraniegos sobre los horarios de adolescentes por la noche. Jóvenes en la feria de Gràcia, situada en los Jardinets. AUTOR: Manu Mitru / MANU MITRU / EPC

Maria Beatriz Afonso

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La adolescencia es una etapa de crecimiento y formación, pero también de grandes cambios. Las transformaciones físicas, emocionales y sociales, así como la presión de encajar o la creación de la identidad pueden hacer que muchos jóvenes sean especialmente vulnerables. Durante años, la salud mental juvenil ha sido un tema ignorado o silenciado.

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Hoy, a pesar de que se habla más, muchos jóvenes todavía no saben cómo gestionar lo que sienten o no tienen acceso a suficientes recursos para afrontar problemas como la ansiedad, el estrés o la depresión. Los factores que contribuyen son diversos: la presión académica, la incertidumbre sobre su futuro o el impacto constante de las redes sociales configuran un contexto exigente para las nuevas generaciones.

Lo que viven los jóvenes no es solo un problema individual, sino una realidad colectiva que exige cambios reales. Hay que reforzar los recursos de salud mental, especialmente en el ámbito educativo. Ignorar esta realidad no hará que desaparezca. La salud mental de los jóvenes no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

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