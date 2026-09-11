.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Redistribuir no és donar el que sobra"

Imagen de archivo de varias personas siendo atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la Declaración de la Renta

Imagen de archivo de varias personas siendo atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la Declaración de la Renta / Europa Press

Mariona Puig

0 Comentarios

Hi ha una qüestió que potser l’esquerra s’hauria de plantejar amb més honestedat: què significa realment la igualtat quan alguns militants d’aquesta mateixa esquerra han assolit una posició econòmica extraordinàriament privilegiada.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

És evident que l’esquerra defensa que tothom pugui tenir una vida digna. I aquí apareix una paradoxa. Actors, directors de cinema, periodistes, intel·lectuals o polítics parlen sovint de ser d’esquerres malgrat pertànyer a una classe acomodada. Però potser la paradoxa és inversa: en alguns casos, la seva notorietat i posició econòmica també s’han construït al voltant del discurs polític que representen. La militància pot formar part del capital que el mercat acaba remunerant.

Des d’aquesta posició, defensar una redistribució elevada resulta relativament còmode. No sembla difícil acceptar deu punts més d’IRPF quan encara queda una vida d’absoluta comoditat. La pregunta és si mantindríem la mateixa generositat quan la redistribució afectés substancialment el nostre patrimoni. Perquè pagar més impostos no és renunciar a l’opulència.

La tradició d’esquerres que jo vaig conèixer entenia que l’opulència no podia ser normal mentre existís un sol pobre, i que la redistribució no havia de ser una almoina, sinó una manera d’apropar-nos materialment els uns als altres.

Potser no hi ha res més senzill que ser d’esquerres tenint diners: gaudir del privilegi i, alhora, de la legitimitat moral de denunciar-lo.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años