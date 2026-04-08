"En recuerdo de Carme Chacón a los nueve años de su muerte"

Carme Chacón, quien fue ministra de Defensa y Vivienda. / JAVIER BARBANCHO / REUTERS

Alberto López



El próximo 9 de abril se cumplen nueve años del fallecimiento de la exministra socialista Carme Chacón. Su recuerdo es hoy más necesario que nunca, ella representa un pilar de nuestra democracia durante la primera década del siglo XXI con toda una trayectoria profesional dedicada a mejorar la vida de la gente corriente, un ejemplo de la política al servicio de la ciudadanía.

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Contribuyó a crear una sociedad mejor, más justa e igualitaria y defendió los derechos de las mujeres incluso ante el machismo dentro de su propio partido, como todavía hoy la recuerdan sus compañeras socialistas en las tertulias políticas. Carme simboliza el verdadero significado de la cultura del esfuerzo; su imagen pasando revista a las tropas en un estado avanzado de embarazo es el ejemplo de lo que se puede contribuir al progreso de tu país a pesar de haber nacido con una cardiopatía congénita compleja.

Su legado sigue presente a través de su madre, Esther Piqueras, mediante la Fundación Carme Chacón y, recientemente, con su imprescindible contribución en visibilizar la discapacidad de adultos con cardiopatía congénita. Gracias, Carme, por contribuir a un país mejor. Se te echa de menos.