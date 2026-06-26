"León XIV vino a recordarnos que nuestra dignidad no se conquista, se recibe"

El papa León XIV se dirige a los fieles durante su visita a Canarias / LP / DLP

Ernesto López-Barajas



En tiempos de ruido, prisas y desorientación, sorprende que muchas personas hablen de lo mismo tras encontrarse con el Papa León XIV en su reciente viaje a España: su mirada. No una mirada protocolaria, sino una que hace sentir a cada persona conocida, acogida y querida. Un escritor lo expresó con palabras conmovedoras: «Nunca hasta ahora me habían mirado así. Nunca me habían querido así, como solo Dios quiere, tan incondicionalmente». Y añadía: «Nunca en mi vida había estado con alguien tan presente ante mí en medio de tanto ruido».

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Otro resumió el corazón del mensaje del Papa: «La libertad no consiste en no pertenecer a nada, sino en elegir bien a qué merece la pena entregarse. Dios nos quiere tal como somos. Somos su creación, sus hijos más queridos, y Él sueña con nuestra mejor versión». Quizá ahí resida la fuerza de lo que nos ha querido transmitir. Con sus gestos, sus palabras y su mirada, el Papa parece habernos dicho una verdad olvidada: nuestra condición más real y profunda es la de hijos queridos.

En una sociedad que con frecuencia mide a las personas por su éxito, su imagen o su utilidad, León XIV nos recuerda que nuestra dignidad no se conquista; se recibe. Y que, antes que cualquier otra cosa, somos amados.