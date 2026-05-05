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"Celebrar Madrid no puede reducirse a recordar el pasado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el cementerio de La Florida, durante la tradicional ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo en el Día de la Comunidad de Madrid, a 2 de mayo de 2026, en Madrid (España).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el cementerio de La Florida, durante la tradicional ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo en el Día de la Comunidad de Madrid, a 2 de mayo de 2026, en Madrid (España). / Comunidad de Madrid

Alicia Sánchez

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Cada 2 de mayo, la Comunidad de Madrid celebra su identidad como región autónoma, recordando el levantamiento de 1808 y reivindicando la valentía de su ciudadanía en la historia de España. Pero, más allá del día festivo y de sus actos institucionales, esta fecha debería invitar a reflexionar sobre lo que es Madrid hoy.

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En una comunidad marcada por la diversidad social y por su peso demográfico y económico, el Día de la Comunidad de Madrid brinda una oportunidad para analizar el presente: vivienda, servicios públicos, cohesión territorial y desigualdad. La identidad no puede basarse en el pasado, sino en el día a día de sus habitantes.

Celebrar Madrid no se puede reducir a recordar el pasado, hay que preguntarse cómo garantizar un futuro de oportunidades reales para todos.

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