Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"He reconstruido el Sistema de Medidas Antropométrico y todo para nada"
Imagen del hombre vitruvio de Leonardo da Vinci
Luis Castaño
En 2011 descubrí la clave fundamental que permite poner orden en la (aparentemente) confusa Historia de las Medidas y en estos 15 años he reconstruido por completo el Sistema de Medidas Antropométrico empleado en la antigüedad en arquitectura, geografía y astronomía y he explicado su transmisión histórica en prensa, radio, televisión, conferencias…
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Se trata de novedades sobre el mundialmente famoso Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, se trata del modelo humano descrito por el arquitecto Vitruvio, el plano de la Gran Pirámide, se trata de entender la arquitectura, la geografía y la astronomía antiguas... En estos 15 años he escrito innumerables correos electrónicos a la UCA (Universidad de Cádiz) informando de ello y en 2017 expliqué mi descubrimiento y las bases de mi trabajo en el sexto Congreso Español de Metrología en San Fernando, organizado por el Centro Español de Metrología.
Todo para nada. Porque a día de hoy, este trabajo monumental sigue sobre mi mesa con riesgo de perderse sin que nadie haga nada. Y yo, en mi situación de salud no puedo hacer más. Me niego. Se acabó. Así que desde aquí quiero dar la enhorabuena a la UCA y al Centro Español de Metrología por no mover un dedo en ayudarme cuando en cualquier otro país ya se habría formado un equipo de trabajo para desarrollar esta investigación en condiciones, algo que mi situación de salud desde el año 2008 no me permite hacer.
Por último, invito a todas aquellas personas que lean este escrito y quieran dar difusión a mi trabajo a que lo hagan porque de lo contrario se acabará perdiendo. Muchas gracias a quienes sí se muevan en beneficio de la ciencia, la cultura y el conocimiento.
Participaciones de loslectores
"No es prioridad, es equidad si los ciudadanos deciden en referéndum"
Iulen Lizaso Hernani (Guipúzcoa)
"Estar de baixa al Departament d'Educació penalitza"
Carmen Cabezos Sant Feliu de Llobregat
"Patxi López, el escudero parlamentario de Pedro Sánchez"
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Al minuto Guerra de Irán, en directo | Última hora de los bombardeos de Estados Unidos tras el ataque de Teherán en Ormuz
- El pódcast de EL PERIÓDICO El pódcast de EL PERIÓDICO | El Mundial... y el resto es pecata minuta
- Consumo Mundial de Fútbol: los aficionados británicos consumen en Benidorm 190.000 litros de cerveza diarios viendo los partidos
- Directo Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego de Tiana, en Barcelona
- Al minuto Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Españoles fallecidos, cifra de muertos, heridos y desaparecidos