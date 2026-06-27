"He reconstruido el Sistema de Medidas Antropométrico y todo para nada"

Imagen del hombre vitruvio de Leonardo da Vinci

Luis Castaño



En 2011 descubrí la clave fundamental que permite poner orden en la (aparentemente) confusa Historia de las Medidas y en estos 15 años he reconstruido por completo el Sistema de Medidas Antropométrico empleado en la antigüedad en arquitectura, geografía y astronomía y he explicado su transmisión histórica en prensa, radio, televisión, conferencias…

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Se trata de novedades sobre el mundialmente famoso Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, se trata del modelo humano descrito por el arquitecto Vitruvio, el plano de la Gran Pirámide, se trata de entender la arquitectura, la geografía y la astronomía antiguas... En estos 15 años he escrito innumerables correos electrónicos a la UCA (Universidad de Cádiz) informando de ello y en 2017 expliqué mi descubrimiento y las bases de mi trabajo en el sexto Congreso Español de Metrología en San Fernando, organizado por el Centro Español de Metrología.

Todo para nada. Porque a día de hoy, este trabajo monumental sigue sobre mi mesa con riesgo de perderse sin que nadie haga nada. Y yo, en mi situación de salud no puedo hacer más. Me niego. Se acabó. Así que desde aquí quiero dar la enhorabuena a la UCA y al Centro Español de Metrología por no mover un dedo en ayudarme cuando en cualquier otro país ya se habría formado un equipo de trabajo para desarrollar esta investigación en condiciones, algo que mi situación de salud desde el año 2008 no me permite hacer.

Por último, invito a todas aquellas personas que lean este escrito y quieran dar difusión a mi trabajo a que lo hagan porque de lo contrario se acabará perdiendo. Muchas gracias a quienes sí se muevan en beneficio de la ciencia, la cultura y el conocimiento.