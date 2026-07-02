"Cal reconéixer els petits canvis que fan la convivència més segura i humana"

"Un Mundial de locura"
Daniel Riera Palma de Mallorca
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
Un grupo de jóvenes consultando sus móviles en la calle, en Barcelona. / JORDI COTRINA
Xavier Serra
Sovint tenim la sensació que tot va a pitjor, però hi ha aspectes de la vida quotidiana que també milloren. N'he observat dos relacionats amb l'ús dels telèfons mòbils. El primer és que em sembla que ara hi ha menys persones caminant completament absortes en la pantalla. Fa uns anys, era més habitual veure topades entre vianants o fins i tot gent xocant amb fanals o altres elements del mobiliari urbà. Ara, en general, es percep una mica més d'atenció al que passa al voltant.
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
El segon és de caràcter social. Quan algú està pendent del mòbil mentre parla amb una altra persona i se li fa notar que no mira als ulls o que no escolta prou, cada vegada és més freqüent que rectifiqui de seguida. Un "perdó, tens raó" i el mòbil deixa de ser el centre de l'atenció. No tot evoluciona en sentit negatiu. També hi ha petits canvis que fan la convivència més segura i més humana, i val la pena reconèixer-los.
Participaciones de loslectores
Daniel Riera Palma de Mallorca
Hugo Modesto Izurdiaga Ciudad Madero. Buenos Aires, Argentina
Raül Romeva President de la Fundació Irla
Sergio de Fuente Alcorcón (Madrid)
Másdebates
El debate