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"Cal reconéixer els petits canvis que fan la convivència més segura i humana"

Un grupo de jóvenes consultando sus móviles en la calle, en Barcelona.

Un grupo de jóvenes consultando sus móviles en la calle, en Barcelona. / JORDI COTRINA

Xavier Serra

Xavier Serra

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Sovint tenim la sensació que tot va a pitjor, però hi ha aspectes de la vida quotidiana que també milloren. N'he observat dos relacionats amb l'ús dels telèfons mòbils. El primer és que em sembla que ara hi ha menys persones caminant completament absortes en la pantalla. Fa uns anys, era més habitual veure topades entre vianants o fins i tot gent xocant amb fanals o altres elements del mobiliari urbà. Ara, en general, es percep una mica més d'atenció al que passa al voltant.

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El segon és de caràcter social. Quan algú està pendent del mòbil mentre parla amb una altra persona i se li fa notar que no mira als ulls o que no escolta prou, cada vegada és més freqüent que rectifiqui de seguida. Un "perdó, tens raó" i el mòbil deixa de ser el centre de l'atenció. No tot evoluciona en sentit negatiu. També hi ha petits canvis que fan la convivència més segura i més humana, i val la pena reconèixer-los.

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