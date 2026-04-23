"Es necesario que reconectemos con formas de comunicación más auténticas"

Un hombre leyendo / 123RF

Ona Martín



En un momento en el que la inmediatez digital domina nuestra forma de comunicarnos, cabe preguntarse qué nos estamos perdiendo por el camino. Mensajes que se leen en segundos, conversaciones que desaparecen en horas y vínculos que, en muchos casos, se vuelven cada vez más superficiales. Frente a esta realidad, empiezan a surgir señales de un cambio de tendencia que merece atención.

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Coincidiendo con celebraciones como la de Sant Jordi, una tradición que pone en valor los libros, las palabras y el gesto de regalar, se percibe una necesidad creciente de reconectar con formas de comunicación más auténticas, más pausadas y más humanas. No es casualidad que incluso espacios cotidianos como la restauración estén incorporando iniciativas en esta línea. Un ejemplo es el del restaurante Química Barcelona, donde han puesto en marcha una experiencia que invita a los clientes a escribir cartas a seres queridos y el propio equipo se encarga de contactar con el destinatario para propiciar el momento en que esa carta se entrega en mano.

Más allá de la propuesta concreta, lo relevante es lo que refleja: una búsqueda de conexión real en un entorno saturado de estímulos digitales. No se trata de nostalgia, sino de equilibrio. La tecnología ha facilitado nuestras vidas, pero también ha acelerado nuestras relaciones hasta vaciarlas de ritual. Escribir una carta implica detenerse, pensar, elegir palabras. Supone un acto de intención. Y, sobre todo, de presencia.

En el aniversario de la muerte de William Shakespeare, cuya obra sigue recordándonos el poder de la palabra escrita, quizá convenga reflexionar sobre el valor que damos hoy a nuestra forma de comunicarnos. Tal vez la verdadera innovación no siempre consista en avanzar más rápido sino en recuperar aquello que nos hacía sentir más.