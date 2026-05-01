"Les reclamacions de les biblioteques municipals són menystingudes pels nostres governants"

La biblioteca de Llefià, en Badalona, es una de las dos que ha tenido que cerrar por problemas con la calefacción / AJUNTAMENT DE BADALONA

Esperança Castro



M'encanta la celebració de la Diada de Sant Jordi. Això de vèncer el drac (versió personalitzada: la princesa i el cavaller lluitant junts colze a colze, per descomptat) i alliberar a tot un poble de la seva tirania és un idealisme èpic imprescindible per a qualsevol territori, i especialment adient en aquests moments. Però de dracs n'hi ha de concrets i materials i de més abstractes i subtils. Aquests últims trobo que ens costa més reconèixer-los perquè van minant silenciosament drets que com a persones i com a col.lectiu hem anat conquerint, com l'accés públic i gratuit a la cultura.

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Per Sant Jordi, Catalunya olora a roses i a llibres de paper; una flaire deliciosa que pot emmascarar olors no tan agradables; com el menyspreu de les reivindicacions que fa molt de temps estan fent les persones que treballen de bibliotecàries. Els horaris de les biblioteques municipals en molts pobles i ciutats s'han reduït o ja van néixer deficitaris, així com la compra de llibres i propostes de recursos.

Les demandes de millora laboral d'aquestes persones estan totalment justificades. En aquest moment, el pressupost destinat a les biblioteques municipals és clarament insuficient. Això repercuteix en les condicions laborals dels seus treballadors, en els horaris pels usuaris i en la compra de llibres, revistes i els altres materials que s'hi ofereixen.

Tot i així, la població ens beneficiem de la cura que les bibliotecàries i els seus companys bibliotecaris tenen en fer-les florir.