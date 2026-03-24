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"La rebaja de los carburantes no ayuda a quien lo necesita sino a quien más consume"

Barcelona 10/03/2026 Sociedad. Precios de la gasolina en una gasolinera de Barcelona. AUTOR: JORDI OTIX

Barcelona 10/03/2026 Sociedad. Precios de la gasolina en una gasolinera de Barcelona. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Sergio Gómez

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El Gobierno ha aprobado la rebaja al 10% del IVA de los carburantes “para todos”. Y uno se emociona: por fin, justicia social también para el Porsche. Veamos los números. Un Porsche Cayenne Turbo GT consume en torno a los 13–14 litros/100 km y tiene un depósito de unos 70 litros. El coche más vendido en España, el Dacia Sandero, ronda los 5,4 litros/100 km con un depósito de 50 litros. Es decir, el Porsche quema mucho más. Y, por tanto, recibe más descuento.

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Con la gasolina a 1,70 euros/litro, llenar el Porsche supone unos 12 euros de ahorro; el Sandero, unos 8 euros. Pero lo interesante llega al año: para 15.000 km, el Porsche se ahorra unos 330 euros, mientras que el Sandero apenas 140 euros.

La conclusión es brillante: no se ayuda más a quien lo necesita, sino a quien más consume. Una política donde la eficiencia penaliza y el despilfarro se premia. Así que ya sabe: si quiere beneficiarse de verdad, no conduzca con cabeza. Conduzca con cilindrada.

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