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"Señor Florentino, no somos niñas, somos periodistas"

Florentino Perez, en rueda de prensa.

Florentino Perez, en rueda de prensa. / Dennis Agyeman / AFP7 / EUROPA PRESS

Irene González

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El pasado 5 de mayo nos dejaba la gran Soledad Gallego Díaz, referente del periodismo español y primera mujer en dirigir el diario 'El País', entre otros muchos logros. Soledad creía en la redacción, el trabajo en equipo, el rigor informativo y estaba comprometida con el feminismo, no con el declarado sino con el ejercido. Fue un ejemplo de compromiso con su profesión, seriedad en su ejercicio y generosidad con sus compañeros y alumnos.

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En su último acto público, al recibir el Premio Aurelio Martín de Ética Periodística, hizo un discurso basado en una idea fundamental en su vida: el derecho inalienable a decir no, y el derecho a negarse a actuar contra los principios fundamentales del oficio. Por ello, cuando apenas unos días más tarde, Florentino Pérez hablaba de una periodista como “la que no sé si sabe de fútbol” y se dirigía a otra como “la niña”, no pude evitar acordarme de Soledad y pensar cuál habría sido su reacción.

Estoy segura de que Sol le habría dedicado una columna, defendiendo a ultranza a esas compañeras, y seguramente dando un buen tirón de orejas a los compañeros allí presentes y que asistieron impertérritos a tamañas descalificaciones. Pues no, señor Florentino, no somos niñas, somos periodistas, y aunque no lo crea, sabemos de fútbol. Y puede no contestarnos, pero lo mínimo que nos debe es un respeto, a nosotras y a la profesión que ejercemos, cuyos principios son, por si los desconoce, verdad, precisión, independencia, imparcialidad, equidad, humanidad y respeto.

Porque en palabras de Sol: "No podemos impedir lo que pasa, pero no debemos admitirlo".

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