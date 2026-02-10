Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Les raons per les quals els mestres fem vaga l'11 de febrer"
Manifestación de profesores en Barcelona en septiembre del 2022. / JOAN CORTADELLAS
Sadurní Solà
El dia 11 de febrer, el professionals de l’educació pública parem per posar de manifest que no ens en sortirem sense més recursos humans i menys ràtios a les aules. Des de la pandèmia s’ha posat l’accent en la digitalització, dotant les escoles amb més ordinadors i pantalles digitals, quan l’important és disposar de més professionals a les aules per donar un millor servei als alumnes.
Als centres educatius de Catalunya, un terç de l’alumnat té necessitats d’atenció específica. Davant aquest escenari, s’ha incorporat una quantitat insuficient de Mestres de Suport Intensiu i, en conseqüència, ens segueixen mancant ulls i mans per poder atendre la major complexitat de l’aula. No cal dir que un altre motiu de la vaga és que encara no s’han revertit completament 15 anys de retallades en el sou dels docents, que en aquest temps hem perdut un 22 % de poder adquisitiu.
I per últim, fem vaga perquè no hi ha una estratègia pública potent per atendre la salut mental dels professionals de l’educació, quan clarament som població de risc degut a la càrrega que hem de sostenir. Per tot això, perquè volem treballar amb el personal i les eines necessàries per atendre correctament els nostres alumnes i les seves famílies, el dia 11 farem una vaga que, posats a somiar, esperem que sigui l’última que haguem de fer.
"Se habla de prohibir redes pero no de videojuegos con contenidos violentos"
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
