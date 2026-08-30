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"Rambla de Sants o cova dels dracs"

Ambiente de la calle Valladolid ganadora de la festa major de Sants recreando la ruta de la Seda

Ambiente de la calle Valladolid ganadora de la festa major de Sants recreando la ruta de la Seda

Cristina Montseny Figueruelo

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Ja fa unes setmanes que, quan es fa fosc, a tota la rambla de Sants no encenen els llums. De nit, ara sobre les nou, es pot veure com veïns han d'encendre la torxa del mòbil per poder desplaçar-se. Però aquest no és l'únic problema. A les festes de Sants, a més, s'apleguen gent de tota condició i aprofiten la foscor per fer una mica de tot: beure, llençar deixalles, música a tot volum, amics de l'aliè -aument de robatoris-, així com transformar els petits enjardinats amb herbes altes en improvisats serveis on deixar vòmits.

Entretodos

Buzón de denuncias ciudadanas

La rambla de Sants, de dia, amb gent amable que passeja, es transforma en cova dels dracs de nit, amb la passivitat de qui mira de lluny però no entra i hauria de denunciar. A les fosques, amb ascensors espatllats, brutícia, acampades,etc, quina imatge estem donant. Quina llàstima de polítics que només es deixen veure quan hi ha eleccions o als balcons d'inauguracions i no passegen de nit sense avisar previament. Barcelona a la butxaca rep queixes, però les respostes son magníficament diplomàtiques i buides. Això sí, amb una salutació final d'agraïment, com si la població fos ximple.

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