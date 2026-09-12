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"Me da rabia ver a los 'expats' cada vez más acomodados en su mundo desconectado"
L’Ateneu Barcelonès atrau ‘expats’ àvids de llengua i cultura catalana
Taylor Sawyer
Mientras los bibliotecarios de Barcelona están en huelga indefinida para pedir mejores condiciones laborales, una librería inglesa de Barcelona acaba de anunciar la apertura de un nuevo espacio. Los propietarios lo describen como un "tercer lugar" donde su comunidad podrá pagar para participar en un gran variedad de cursos y talleres literarios, pero claro, en inglés.
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El concepto de un tercer lugar fue formulado originalmente por el sociólogo americano Ray Oldenburg en su libro 'The Great Good Place' (publicado en 1989). Se refería a espacios distintos de casa y del trabajo donde la gente puede ir con regularidad como las cafeterías, las bibliotecas, los parques, los bares, las librerías, los centros cívicos, las tiendas de juegos, etc.
Los terceros lugares son sitios donde puedes conversar, cotillear, y construir un sentido de comunidad a través de cual combatimos la soledad y fortalecernos la vida democrática. A Barcelona no le faltan terceros lugares literarios. Las bibliotecas y la librerías locales ya ofrecen un montón de eventos: clubs de lectura, talleres, exhibiciones y cursos en catalán y en castellano.
Me da mucha rabia ver a otros inmigrantes angloparlantes insistir en crear oportunidades para que los 'expats' puedan estar más cómodos en su mundo desconectado de la comunidad local. Aunque este nuevo espacio ofrecerá algunos cursos para practicar castellano y catalán, desde mi punto de vista no compensa la creación de un "tercer lugar" que intensificará la división entre los 'expats' y la sociedad.
Participaciones de loslectores
"La escuela pública"
Guillermo Moya Torres Esplugues de Llobregat
"Promociones"
Emi Montoliu Ferran Sant Feliu de Llobregat
"Mucho texto, poca lectura"
Sergio Gomez Barcelona
"El primer día de huelga"
Estefanía Guilarte Barcelona
Másdebates
Fenómeno histórico
El debate
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