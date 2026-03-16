"Tengo un quiste en los molares y la visita con el maxilofacial es en diciembre"

Un dentista examina a un paciente. / Europa Press

Carles Ferrer



Mi pareja, al solicitar una hipoteca, tuvo que suscribirse un seguro médico, que le incluye el servicio odontológico. A mediados de enero, utilizó el servicio por un fuerte dolor en los molares. Al tener un 75% de discapacidad y ponerse inyecciones biológicas, le comentaron que no podían quitárselas y la redirigieron al CAP. El dentista del CAP, al ver la radiografia, le comentó, que entre los dos molares tenía un quiste y le derivó al maxilofacial del Hospital del Mar y que si no le decían nada en un mes, llamara por teléfono.

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Llamó hace dos días y, con un poco de suerte, le podrán visitar (que no sacárselas) en diciembre, pues solo hay un cirujano. ¿Esta és la sanidad que nos merecemos los que hemos cotizado cerca de 49 años y ocho meses (yo) y 35 mi pareja?