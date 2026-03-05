"Qui és vostè, senyora Abril, per opinar sobre mi?"

Sílvia Abril, en la alfombra roja de los Goya / EFE / QUIQUE GARCÍA

Neus Ollés



Respecte a les declaracions de la senyora Sílvia Abril als Premis Goya voldria dir-li:

Senyora Abril, a molts ens pot impotar ben poc el que vostè pensa de l'Església catòlica i dels creients, que és el meu cas. Perquè vostè, qui és? Una humorista? La parella d'un altre humorista? I això li dona dret a opinar d'un tema tan personal i delicat en l'entrega d'uns Premis de Cinema? Premis que, per cert, estan subvencionats.

Cordialment.