Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Qui és vostè, senyora Abril, per opinar sobre mi?"
Sílvia Abril, en la alfombra roja de los Goya / EFE / QUIQUE GARCÍA
Neus Ollés
Respecte a les declaracions de la senyora Sílvia Abril als Premis Goya voldria dir-li:
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Senyora Abril, a molts ens pot impotar ben poc el que vostè pensa de l'Església catòlica i dels creients, que és el meu cas. Perquè vostè, qui és? Una humorista? La parella d'un altre humorista? I això li dona dret a opinar d'un tema tan personal i delicat en l'entrega d'uns Premis de Cinema? Premis que, per cert, estan subvencionats.
Cordialment.
Participaciones de loslectores
"Irán y el futuro"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
"Estimada Sílvia: jo no formo part de cap xiringuito, com tu dius"
Mariona Busquets Sant Cugat del Vallès
Másdebates
El debate
- Rechazo de conductores e industria La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: "Es un ataque a la movilidad sostenible"
- Movilidad La justicia pone freno a una práctica habitual a la hora de multar: anula una sanción de 200 euros impuesta por Tráfico
- Calentamiento global La Organización Meteorológica Mundial avisa: El Niño traerá temperaturas récord de calor este 2026
- VPO Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos de Les Naus no entregan la documentación requerida por Vivienda
- Matrícula y seguro obligatorios La regularización del patinete en España: los 7 millones de propietarios deberán pagar entre 80 y 250 euros
- Arte Una exposición en La Pedrera recupera al grupo de los nabís, el eslabón perdido entre el impresionismo y las vanguardias
- Deporte Sergio Peinado, entrenador personal, avisa: "Si solo haces cardio, probablemente fracases"
- Gran evento Nevalia regresa a Formigal con música, influencers y la esperada participación de Leire Martínez, Marina Rivers y Guille Toledano
- Motos ZXMOTO aterriza en España: alto rendimiento chino con ambición global
- Sucesos Una nueva ciberestafa suplanta al Estado con un falso ingreso de 552 euros