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"Qui defensa els drets d'una persona quan falla qui l'havia de defensar?"
Un dels primers judicis ràpids a la Ciutat de la Justícia, el 13 de juny. | JORDI COTRINA
Anna Maria Rodríguez
Vaig perdre el meu procediment judicial perquè el meu advocat no es va presentar al judici. El resultat no va ser una sentència sobre el fons del meu cas, sinó la meva absoluta indefensió. El més desconcertant és que el Deganat del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona reconeix en la seva resolució una actuació professional deficient, una situació d'indefensió material i una possible mala praxi.
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Tot i això, arxiva l'expedient disciplinari perquè considera que abans cal una resolució judicial que declari la negligència professional. Com a ciutadana, no puc evitar fer-me una pregunta: si el Col·legi necessita que abans sigui un jutge qui declari la negligència, quin és el sentit de l'òrgan disciplinari? Si no pot actuar davant uns fets que ell mateix considera acreditats, qui protegeix els ciutadans?
No parlo només del meu cas. Parlo de la confiança en unes institucions que haurien de vetllar pels drets dels ciutadans. Obligar una persona que ja ha patit indefensió a iniciar un nou procediment judicial per poder aspirar a una sanció disciplinària és, com a mínim, difícil d'entendre.
Si algun jurista, representant institucional o ciutadà em pot explicar qui defensa els drets d'una persona quan falla qui l'havia de defensar, li agrairé que m'ho faci saber. Jo encara no he trobat la resposta.
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