Huelga de profesores: Manifestación de docentes por el centro de València

Víctor Calvo



Mis hermanas, mi hija y mis sobrinos se han formado en la escuela pública; gracias a la cual han obtenido una buena educación, en libertad, sin censuras académicas ni ideológicas; y han podido acceder a la universidad. Yo no tuve la misma suerte que ellos. Estudié la educación primaria y secundaria con gran sacrificio de mis padres en colegios privados y religiosos de la dictadura.

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Todos los días cantábamos a mano alzada los himnos falangistas y del movimiento. Todos los días rezábamos y estudiábamos el catecismo y la historia sagrada; y la historia de España terminaba en la gran cruzada contra el comunismo y la barbarie. La historia, la lengua y la cultura valenciana ni siquiera existían. A menudo, o bien nos echaban del aula de una patada en el culo, o nos castigaban de rodillas y con los brazos en cruz cargados de libros.

En todos los colegios que estuve, nunca compartí aula con niñas. La misa era obligada si queríamos ir al cine. La gimnasia, el fútbol y el adoctrinamiento político y religioso eran las disciplinas fundamentales. Los inviernos pasábamos frío y los veranos mucho calor. Gracias a la democracia hemos conseguido mejorar sensiblemente los centros educativos y la educación de nuestros hijos y nietos.

Pero aún existen muchas deficiencias. No queremos que la educación, accesible a todas clases sociales (educación pública), se vaya deteriorando en beneficio de la privada. No queremos maltratar al profesorado. No queremos que las aulas se deterioren. No queremos regresar a los tiempos oscuros de nuestra niñez. Queremos la mejor educación para nuestros hijos y nietos.