Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Queremos la mejor educación para nuestros hijos y nietos"
Huelga de profesores: Manifestación de docentes por el centro de València
Víctor Calvo
Mis hermanas, mi hija y mis sobrinos se han formado en la escuela pública; gracias a la cual han obtenido una buena educación, en libertad, sin censuras académicas ni ideológicas; y han podido acceder a la universidad. Yo no tuve la misma suerte que ellos. Estudié la educación primaria y secundaria con gran sacrificio de mis padres en colegios privados y religiosos de la dictadura.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Todos los días cantábamos a mano alzada los himnos falangistas y del movimiento. Todos los días rezábamos y estudiábamos el catecismo y la historia sagrada; y la historia de España terminaba en la gran cruzada contra el comunismo y la barbarie. La historia, la lengua y la cultura valenciana ni siquiera existían. A menudo, o bien nos echaban del aula de una patada en el culo, o nos castigaban de rodillas y con los brazos en cruz cargados de libros.
En todos los colegios que estuve, nunca compartí aula con niñas. La misa era obligada si queríamos ir al cine. La gimnasia, el fútbol y el adoctrinamiento político y religioso eran las disciplinas fundamentales. Los inviernos pasábamos frío y los veranos mucho calor. Gracias a la democracia hemos conseguido mejorar sensiblemente los centros educativos y la educación de nuestros hijos y nietos.
Pero aún existen muchas deficiencias. No queremos que la educación, accesible a todas clases sociales (educación pública), se vaya deteriorando en beneficio de la privada. No queremos maltratar al profesorado. No queremos que las aulas se deterioren. No queremos regresar a los tiempos oscuros de nuestra niñez. Queremos la mejor educación para nuestros hijos y nietos.
Participaciones de loslectores
"La educación debe adaptarse a la IA fomentando el pensamiento propio"
Íker Gil Sant Feliu de Llobregat
"Zapatero y Alí Babá"
Jordi Querol Barcelona
"¿A quién culpamos cuando fallan los protocolos?"
Ferran Montón Torrevieja (Alicante)
"Carta abierta a mis abuelos"
Marc Cardeñosa L' Hospitalet de Llobregat
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Confinamiento levantado Los Bombers dan por controlado el incendio en Òrrius (Barcelona) tanto en vegetación como en industria
- Forma física Sevilla tendrá la sala de musculación más grande de España: 5.700 metros para el entrenamiento de fuerza
- Nova 111 Student List 2026 Sofía Grace Villavicencio Clayton, estudiante de medicina en el top de las jóvenes promesas de España: "Desde que he podido he aprovechado los veranos para seguir aprendiendo"
- Curiosidades Consiguen arrancar un Saab abandonado en un bosque tras 55 años parado
- Proyecto original en el Priorat Dos Déus: los vermuts multipremiados que rompieron las reglas del aperitivo