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"Qué nos quedará después de Trump"

Trump asegura en su mensaje de Pascua que el mal y la maldad no prevalecerá

Trump asegura en su mensaje de Pascua que el mal y la maldad no prevalecerá / PI STUDIO

Enrique López de Turiso

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La guerra de Irán va a terminar muy pronto. Mucho más pronto que tarde, aunque sus secuelas van para rato. El fácilmente influenciable Trump fue arrastrado por Netanyahu, y ahora que el pueblo americano se empieza a amontonar, aquel va a dejar empantanado a este. O sea; que nos quedamos con más de lo mismo. Espero que la ancha secuencia de estupideces pase factura al presidente estadunidense con ocasión de las elecciones de noviembre. Sin embargo, creo que no hemos de llevarnos a engaño. Nada va a cambiar sustancialmente tras Trump. Ya Biden, salvo en lo relativo a la política medioambiental, apenas transformó nada de la primera legislatura de Trump. Cuando, gracias a Dios, se haya ido, EEUU seguirá instalado en el ombligo del mundo en el que se autoerige, ya desde sus padres fundadores. Su arrogancia y su iluminado sentido de sentirse centro del universo nos seguirá imponiendo modelo y conductas. Por supuesto que en el marco de la regresión en la que, desde 199,1 está inscrito. La caída de la URSS multiplicó la vanagloria en la que ahora se diluye. Lo malo no es que EEUU se desvanezca en su decadente engreimiento. Lo perverso es que en Europa apenas si hemos arrancado a la hora de armar nuestro propio andamiaje de sustitución.

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