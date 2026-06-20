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"¿Qué puede salir de bueno de lo que parece más una quedada que una cumbre?"
Imagen de familia de los líderes del G7 con sus parejas, este miércoles en Évian. / LUDOVIC MARIN / AFP
Enrique López de Turiso
El mundo se nos va a la porra, si hemos de juzgar por los máximos representantes en la cumbre francesa del G7. Tres perdedores nacionales de sus respectivos países: Starmer, Macron y Merz, que achican agua de sus respectivas desgracias promocionando iniciativas internacionales, cada cual más ineficiente y ridícula. Todavía no se han dado cuenta de que Europa no pinta nada. Pueden añadir incluso la propia cumbre del G7.
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Una magnífica oportunidad para que el botarate de Trump rinda cuentas de sus payasadas. Nada; así…, como de coleguillas. Humillándose y humillándonos regalando camiseta de fútbol al americano. Patético. De la leve pero híper radical canciller japonesa, mejor ni hablar. Sometida a quien celebra cumpleaños con luchas en la Casa Blanca. El salón de baile aún no está terminado.
En relación con Meloni y Mark Carney, seguimos pensando. ¿Qué puede salir de bueno de lo que se asemeja más a una quedada que a una cumbre? ¡Por favor, un respeto!
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