"Quan el mal està fet"

"Las expectativas deben ser posibles"
José Melero Molins de Rei (Barcelona)
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Monitores de Fundesplai hacen balance del verano. / ACN
S. Torres
Hi ha silencis que pesen com una condemna. Fa uns anys, mentre formava part de l’equip directiu d’una escola, vaig haver de mantenir, al costat dels meus companys, una neutralitat tan necessària institucionalment com dolorosa personalment. Durant mesos vam veure com una onada de sospites i acusacions queia sobre dues noies joves, dues monitores que, pràcticament d’un dia per l’altre, van passar de desenvolupar la seva feina a ser assenyalades i jutjades pel tribunal del carrer. Nosaltres ho vam viure des de dins, però la responsabilitat del càrrec ens obligava a callar quan el que ens demanava el cor era acostar-nos a elles.
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Avui ja no formo part d’aquell equip directiu i puc parlar amb una llibertat que aleshores no tenia. La justícia ha arxivat el cas per falta de proves, però qui repara ara el dany? Qui retorna a aquestes dues noies i a les seves famílies la tranquil·litat perduda i la dignitat posada públicament en qüestió? I qui repara el dany causat a l’empresa de lleure, a l’escola, als seus professionals i a la confiança de tota una comunitat educativa?
No qüestiono el dret de ningú a denunciar. Davant de qualsevol possible situació que afecti un menor, cal actuar, investigar i protegir, sempre. Però investigar no és condemnar, i una acusació no es converteix en un fet provat pel simple fet d’haver estat formulada.
La justícia pot arxivar un procediment, però cap resolució pot esborrar una notícia, una mirada de sospita o una reputació malmesa. Com a docent, exmembre d’aquell equip directiu i persona que ho va viure des de dins, avui puc dir allò que aleshores havia de callar: darrere dels titulars hi havia persones. El paper es pot arxivar; les ferides d’una condemna anticipada són molt més difícils de tancar.
Participaciones de loslectores
José Melero Molins de Rei (Barcelona)
Màrius Folch López Cambrils
Juan Carlos Solari Santa Cruz de Tenerife
Joan Soldevila Adán Barcelona
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