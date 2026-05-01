"Puertas cerradas en la biblioteca"

Biblioteca Ignasi Iglésias de Can Fabra / Ajuntament de Barcelona

Eduardo García



Este mediodía me he acercado a la Biblioteca de Can Fabra, en el distrito de Sant Andreu, y me he encontrado las puertas cerradas por huelga indefinida (los sábados). Obviamente, no queda sino apoyarla como toda lucha por los derechos vulnerados de los trabajadores y más aún en el sector de las bibliotecas, un servicio social básico, no solo cultural.

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La amplitud de sus servicios, los problemas que afrontan sus trabajadores por la pésima organización, malos horarios que constituyen un agravio comparativo frente a quienes no están de cara al público, la amplitud de actividades, falta de personal (con centenares de inscritos en las bolsas de empleo), la inseguridad y sobrecarga de trabajo que afrontan merecen, sin duda, el respeto debido hacia el trabajador por parte de las administraciones y de los usuarios.

Por no hablar del innegable e imprescindible labor social que desempeñan. En pocas semanas hemos visto protestas de trabajadores del sector de la enseñanza y de la salud, lo que indica que nos hallamos ante un problema general que la clase política únicamente quiere ir aislando y sofocando poco a poco. La cultura es el mejor reflejo de una sociedad, el espejo del respeto hacia sí mismos y los demás.

Y si los responsables de esta situación cobran más que un directivo de una multinacional o que un financiero prolongando la degradación de los servicios públicos por su ineficiencia, el mal uso de nuestros impuestos y eternizando la desigualdad e injusticias laborales deben dimitir. No faltan recursos, sobran ellos. Crecen las razones para la huelga general y no hay ninguna para aguantar las políticas abusivas que agotan hasta quebrar la salud de los trabajadores y van deteriorando todos los aspectos de nuestra vida social.

Quiero volver a ver la biblioteca funcionando con normalidad y no en la precariedad, y al salir no ver escuelas que sean cajones. Por la dignidad de los trabajadores y de toda la ciudadanía.